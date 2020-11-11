Фанаты попросили вернуть Джонни Деппа в «Фантастические твари»

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа требуют вернуть его в работу над третьим фильмом франшизы «Фантастические твари».

Соответствующая петиция размещена на платформе Change.org.

«Мы хотим, чтобы его вернули! Warner Bros. должны прислушиваться к публике, иначе мы бойкотируем фильм!», — говорится в обращении.

Фанаты даже пригрозили создателям ленты низкими показателями по просмотрам фильма.

Напомним, Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» после того, как суд признал доказанными случаи нападений актера на бывшую супругу Эмбер Херд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что голливудский актер Джонни Депп больше не будет исполнять роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари». Об этом актер сам сообщил на своей странице в Instagram. Артист отметил, что решил с уважением отнестись к просьбе студии покинуть франшизу.