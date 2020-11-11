Депутаты в Петербурге выслушают вице-губернатора Эргашева и обсудят поправки в бюджет

В Петербурге в среду, 11 ноября, состоится традиционное заседание Законодательного Собрания. В повестке – поправки в бюджет Петербурга, а также изменения в один из федеральных законов. Перед депутатами, как ожидается, вступит и вице-губернатор Олег Эргашев.

В повестке заседания петербургского парламента – 14 законодательных инициатив.

В рамках заседания ЗакСа предусмотрен час правительства, в рамках которого выступит вице-губернатор Олег Эргашев.

Среди инициатив – изменения в федеральный Градостроительный кодекс. Проект предлагает предусмотреть, что правила землепользования и застройки будут утверждать власти субъектов. Такое право хотят предоставить только Москве, Петербургу и Севастополю. Предполагается, что там работа может стать эффективнее, поскольку местные власти лучше знают проблемы своих городов.

Парламентарии также могут обсудить гарантийную форму поддержки малого и среднего предпринимательства.

Как писала gazeta.spb.ru, в первом чтении депутаты рассмотрят поправки в городской бюджет. Скорректировать необходимо доходную и расходную часть на этот год.

Общий объем бюджета на 2020-й год может быть увеличен на более чем 36 млрд рублей. При этом собственные доходы города увеличиваются на 17 млрд. Изменения в пояснительной записке объясняются налогами, штрафами, а также доходами от продаж активов.

Вырастет и расходная часть бюджета – почти на 7 млрд рублей. Почти 6 млрд пойдут на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов из-за льготных тарифов на тепло.

Дефицит в бюджете на этот год при этом составит 99 млрд рублей.

Между тем, губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал, что направил депутатам поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете. Они коснутся следующего года. Ожидается, что будут увеличены расходы на образование, здравоохранение и поддержку бизнеса.