Образование и доплаты к пенсиям: какие расходы добавят в бюджет Петербурга

В Петербурге готовятся рассмотреть проект закона о бюджете. Пока депутаты будут обсуждать коррективы на этот год, Смольный внес поправки для следующего.

Так, в среду, 11 ноября, в Законодательном собрании в первом чтении рассмотрят поправки в городской бюджет. Поправки нужно внести, чтобы отразить реальные доходы в 2020-м году и изменить расходную часть.

В результате общий объем бюджета на 2020-й год может быть увеличен на более чем 36 млрд рублей. При этом собственные доходы города увеличиваются на 17 млрд. Изменения объяснили налогами, штрафами, а также доходами от продаж активов.

Впрочем, вырастет и расходная часть бюджета – почти на 7 млрд рублей. При этом почти 6 млрд пойдут на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов из-за льготных тарифов на тепло.

Дефицит в бюджете на этот год при этом составит 99 млрд рублей.

Как писала gazeta.spb.ru, свои коррективы в городской бюджет в этом году внес коронавирус. Смольный собирался ликвидировать «черные дыры», в том числе и за счет сокращения так называемой «депутатской поправки» — 2% бюджета, который могут распределять парламентарии. Инициатива, как и можно было ожидать, не нашла поддержки в ЗакСе. Еще в сентябре спикер парламента Вячеслав Макаров жестко заявил о том, что собрание обсуждать такую норму не будет. После этого он еще раз на всякий случай обратился к депутатам с призывом сделать бюджет города в следующем году «по-настоящему народным».

Между тем, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже направил депутаты поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете. Они коснутся следующего года. Предполагается, что увеличены будут расходы на образование, здравоохранение, поддержку бизнеса. Дополнительные средства также должны заложить на региональные доплаты к пенсиям и ряд других выплат.