В Петербурге демонтируют стихийный мемориал погибшим в пандемию медикам возле Дома радио

В Петербурге демонтируют стихийный мемориал погибшим в пандемию медикам возле Дома радио
"Стена памяти" появилась еще в апреле, во время пика первой волны коронавируса. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

В ближайшую пятницу, 13 ноября, стихийный мемориал медикам, погибшим в борьбе с пандемией COVID-19, на Малой Садовой будет демонтирован активистами.

На сегодняшний день, спустя семь месяцев после появления, «стена памяти» включает в себя около ста табличек с именами и фотографиями медиков, отдавших жизни за победу над коронавирусом. В Смольном подтвердили информацию о демонтаже, однако не знают, передадут ли таблички Музею политической истории Петербурга, как это планировалось ранее, передает телеканал 78.ru.

Кроме того, на набережной Карповки должна состояться памятная церемония, на которой будут присутствовать депутаты, городские активисты, члены районной администрации и председатель Комздрава Дмитрий Лисовец. Подробности мероприятия пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Алтае три врача заразились коронавирусом после вакцинации «Спутник V».

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