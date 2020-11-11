Три медика с Алтая заболели коронавирусом после получения вакцины

Три медика с Алтая заболели коронавирусом после получения вакцины
Вакцинированный человек считается защищенным коронавирусом только через три недели после введения второй дозы. Фото: unsplash

В Алтайском крае у трех медиков, которые привились вакциной «Спутник V» отечественного производства, заболели коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на местный Минздрав, скорее всего, медицинские работники могли заразиться по той причине, что их иммунитет к моменту взаимодействия с коронавирусом не успел сформироваться.

В министерстве пояснили, что препарат двухкомпонентный: между первой и второй инъекциями должно пройти три недели.

Вакцинированный человек считается защищенным коронавирусом только через три недели после введения второй дозы препарата, поскольку в это время формируется иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины «Спутник V».

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