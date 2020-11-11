Петербург попал в десятку лучших городов для командировок

Петербург попал в десятку лучших городов для командировок
Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Санкт-Петербург оказался в списке городов с лучшими отелями для командировок.

Топ-10 составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опросив пользователей. Респонденты должны были помочь выявить, в каких российских городах находятся лучшие отели для командировок.

Так, выяснилось, что большинство туристов, путешествующих по работе, останавливаются в гостиницах Москвы. В столицу в деловые поездки отправляются 25% опрошенных пользователей.

Пользователи выбрали лучшие города для командировок. Фото: инфографика Gazeta.SPb

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Лучшими отели для деловых целей в городе назвали 20,19% респондентов.

Тройку лидеров замкнула Казань, за которую проголосовали 16,35%.

Кроме того, 11,54% бронируют отели в Симферополе, 9,62% отдали предпочтение в Самаре. Лучшими отели Краснодара посчитали 6,73%.

В рейтинг также попали Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Псков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как приходится Петербургу во время пандемии. Отметим, что в прошлом году из 10,4 млн человек, посетивших Северную столицу, 4,9 млн были иностранцами. После закрытия границ тяжело пришлось не только отелям и музеям, но также экскурсоводам и гидам. Таких специалистов в городе насчитывается более шести тысяч человек.

В сентябре этого года губернатор Александр Беглов отмечал, что туристическая отрасль в Петербурге постепенно начинает приходить в себя. Местные власти намерены поддержать ее, сконцентрировавшись на внутреннем туризме.

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