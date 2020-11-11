Названы основные причины тяжелого течения коронавируса

Названы основные причины тяжелого течения коронавируса
Необходимо строго соблюдать перчаточно-масочный. Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил причины, почему у болеющего коронавирусом пациента могут развиваться осложнения.

В беседе с URA.RU специалист объяснил, что тяжесть течения коронавируса в первую очередь зависит от дозы инфицирования и сопутствующих хронических заболеваний. Поздняков отмечается, что тяжелое состояние будет у тех, кто страдает от ВИЧ, диабета, онкологических и сосудистых заболеваний, а также нарушения обмена веществ.

Как подчеркнул специалисты, для защиты групп населения, которые сильнее всего уязвимы перед коронавирусной инфекцией, необходимо строго соблюдать перчаточно-масочный режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19. После того, как такая прослойка сформируется, то заболеваемость пойдет на убыль.

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