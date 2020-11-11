Цена нефти Brent превысила $45 впервые с сентября

Цена нефти Brent превысила $45 впервые с сентября
Мировые цены на нефть продолжают расти. Фото: Pixabay

На фоне прошедших выборов в США и успешных испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech стоимость нефти Brent превысила $45 впервые со 2 сентября.

По данным Минэнерго США, как сообщает ТАСС, на рынке нефти Brent показала результаты роста за последние 2 дня. Стоимость увеличилась более чем на $5.

Отметим, что стоимость январского показателя на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,4%, что составляет $45,16 по состоянию на 12:50 мск. Это максимальное значение со 2 сентября. А стоимость показателя WTI с поставкой в декабре растет на 3,29%, – до $42,72.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский сенатор спрогнозировал рост цен на нефть.

По словам политика стоимость на нефть может дойти до $40 за баррель. Связано это с ростом спроса на топливо по мере восстановления экономической активности в мире и возобновления грузовых и пассажирских перевозок.

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