Трасса в Ленобласти получила лицензию на проведение «Формулы-1»

В Ленинградской области трасса «Игора Драйв» сможет проводить этапы «Формулы-1». Соответствующая лицензия была выдана Международной автомобильной федерацией.

Данные об этом появились на официальной странице трассы в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что теперь трасса «Игора Драйв» сможет принимать все международные гоночные серии.

«Подтверждение соответствия всем мировым стандартам – это еще один важный шаг в развитии автоспорта в Санкт-Петербурге, России и мире в целом», – говорится в сообщении комплекса «Игора Драйв».

Напомним, что Гран-при России проходит на автодроме в Сочи. Город Краснодарского края принимает этап «Формулы-1» с 2014 года.

А вот новый этап DTM должен состояться уже на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Игора Драйв» набирает спортивных маршалов для работы на гонках.