«Игора Драйв» набирает спортивных маршалов для работы на гонках

&#171;Игора Драйв&#187; набирает спортивных маршалов для работы на гонках
Игора Драйв. Фото: drive.igora.ru

Комплекс «Игора Драйв» объявил о наборе спортивных маршалов для работы на гоночных трассах. Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь интерес к автоспорту.

Маршалы будут задействованы на шоссейно-кольцевой, картинговой трассах, а также на трассах для ралли-кросса и мотокросса, пишет NevaSport со ссылкой на пресс-службу «Игоры Драйв».

В задачи их войдут обеспечение безопасности во время заездов, контроль за соблюдением правил на трассах, информирование обо всех инцидентах и происшествиях на гонках.

Основное требование к кандидатам — возраст старше 18 лет. Приветствуются знание правил и опыт судейства автоспортивных соревнований.

Комплекс «Игора Драйв» расположен в 54 км от Петербурга, в курорте Игора в Ленинградской области. В его состав входят десять профессиональных трасс для состязаний по дрифту, мотокроссу и ралли-кроссу. Общая длинна трассы — 4 тыс. 86 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трасса комплекса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2.

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