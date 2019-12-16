Трасса «Игора Драйв» в Ленобласти получила категорию FIA Grade 2

В Ленобласти кольцевая трасса комплекса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2.

По словам экспертов Международной автомобильной федерации (FIA), сообщают «Извести», трасса соответствует международным стандартам безопасности. Они отметили, что на ней будут проводиться гонки международных серий за исключением «Формулы-1».

Однако владельцы комплекса заявили, что планируют проводить и эти гонки. Для этих целей необходимо изменить трассу по требованиям федерации.

«Игора Драйв» является единственным комплексом во всем мире, который объединяет различные дисциплины авто- и мотоспорта. На его территории площадью около 100 га есть 10 профессиональных трасс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Игора драйв» отрицает информацию о причастности к «Формуле-1».