«Игора драйв» опровергла причастность к «Формуле-1»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на областном автодроме состоится один из этапов гоночного чемпионата мира «Формулы-1».

Сегодня, 3 октября в рамках пресс-конференции одним из собственников «Игоры драйв» Владимиром Васильевым было озвучено опровержение этой информации. Автодром, расположенный в Ленинградской области, не будет принимать участия в самом известном мировом чемпионате по автогонкам. Все предположения на эту тему Васильев назвал все «слухами».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что информация о переносе гонок из Сочи в Северную столицу также была опровергнута. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информация о вероятном изменении места проведения «Формулы-1» стали распространять зарубежные СМИ, одним из первых был таблоид Daily Mail.