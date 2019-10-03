«Игора драйв» опровергла причастность к «Формуле-1»

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Гонки по-прежнему будут проходить в Сочи. Фото: https://pixabay.com/

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на областном автодроме состоится один из этапов гоночного чемпионата мира «Формулы-1».

Сегодня, 3 октября в рамках пресс-конференции одним из собственников «Игоры драйв» Владимиром Васильевым было озвучено опровержение этой информации. Автодром, расположенный в Ленинградской области, не будет принимать участия в самом известном мировом чемпионате по автогонкам. Все предположения на эту тему Васильев назвал все «слухами».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что информация о переносе гонок из Сочи в Северную столицу также была опровергнута. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информация о вероятном изменении места проведения «Формулы-1» стали распространять зарубежные СМИ, одним из первых был таблоид Daily Mail.

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