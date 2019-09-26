Кремль опроверг слухи о переносе «Формулы-1» в Петербург

Песков отметил, что Путин не ведет ни с кем переговоров. Фото: kremlin.ru

Песков отметил, что Путин не ведет ни с кем переговоров. Фото: kremlin.ru

До этого зарубежные СМИ писали, что важное спортивное событие может пройти не в Сочи, а в Северной столице.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он заявил, Владимир Путин не ведет переговоров с руководством «Формулы-1», так что вряд ли изменится место проведения гонок.

Напоминаем, что информацию распространили зарубежные СМИ – в том числе Daily Mail. Ссылаясь на источники, пресса писала о том, что Гран-при России состоится на новой трассе рядом с Санкт-Петербургом.

К слову, в Сочи гонки проходят уже шесть лет. Ближайшие состоятся с 27 по 29 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный водитель на Cadillac устроил гонки с ГИБДД по Думской. Люксовый кроссовер, по словам очевидцев, выехал с Думской. От дорожной полиции он пытался скрыться в районе Садовой. Во время погони авто задело другие машины.