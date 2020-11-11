Композитор Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусом

Композитор Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусом
Виктор Дробыш. Фото: Instagram

Российский композитор Виктор Дробыш госпитализирован в одну из столичных больниц в связи с ухудшением состояния. По его словам, недавно он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Музыкант рассказал, что узнал о своей болезни примерно неделю назад, однако решил скрыть это от общественности. Он подтвердил, что был госпитализирован в медицинское учреждение, и отметил, что если бы легкие были в порядке, то он бы лечился дома. Дробыш указал, что на его госпитализацию есть повод.

Композитор добавил, что на данный момент он находится в нормальном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что миллиардер Рыбаков вернулся из Петербурга с коронавирусом. По возвращении из командировки у него появились основные симптомы коронавируса.

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