Композитор Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусом

Российский композитор Виктор Дробыш госпитализирован в одну из столичных больниц в связи с ухудшением состояния. По его словам, недавно он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Музыкант рассказал, что узнал о своей болезни примерно неделю назад, однако решил скрыть это от общественности. Он подтвердил, что был госпитализирован в медицинское учреждение, и отметил, что если бы легкие были в порядке, то он бы лечился дома. Дробыш указал, что на его госпитализацию есть повод.

Композитор добавил, что на данный момент он находится в нормальном состоянии.

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