У каждого пятого переболевшего коронавирусом повышается риск развития расстройств психики

Вероятно, COVID-19 может влиять на мозг - либо напрямую, как некоторые вирусы, либо из-за расширения кровеносных сосудов, когда в организме возникает воспалительная реакция. Фото: pixabay.com

Вероятно, COVID-19 может влиять на мозг - либо напрямую, как некоторые вирусы, либо из-за расширения кровеносных сосудов, когда в организме возникает воспалительная реакция. Фото: pixabay.com

Специалисты Оксфордского университета определили, что каждый пятый пациент, перенесший COVID-19, в течение трех месяцев сталкивается с депрессией, бессонницей, тревожностью и другими метальными расстройствами.

При этом в 5% случаев от общего числа участников исследования пациенты впервые сталкиваются с проблемами психического здоровья. Ученые сделали такие выводы, проанализировав 69 млн электронных медкарт в США и 62 тысячи случаев заражения COIVD-19. Чаще всего переболевшие коронавирусом страдают от депрессии, бессонницы и тревоги.

Таким образом, эксперты настаивают на включение психических расстройств в перечень факторов повышенного риска при пандемии, поскольку заражение может спровоцировать вероятность рецидива либо развития другого психиатрического диагноза среди людей, уже имевших ментальные проблемы в анамнезе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об основных причинах тяжелого течения коронавируса.