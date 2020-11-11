У каждого пятого переболевшего коронавирусом повышается риск развития расстройств психики

Специалисты Оксфордского университета определили, что каждый пятый пациент, перенесший COVID-19, в течение трех месяцев сталкивается с депрессией, бессонницей, тревожностью и другими метальными расстройствами.
При этом в 5% случаев от общего числа участников исследования пациенты впервые сталкиваются с проблемами психического здоровья. Ученые сделали такие выводы, проанализировав 69 млн электронных медкарт в США и 62 тысячи случаев заражения COIVD-19. Чаще всего переболевшие коронавирусом страдают от депрессии, бессонницы и тревоги.
Таким образом, эксперты настаивают на включение психических расстройств в перечень факторов повышенного риска при пандемии, поскольку заражение может спровоцировать вероятность рецидива либо развития другого психиатрического диагноза среди людей, уже имевших ментальные проблемы в анамнезе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об основных причинах тяжелого течения коронавируса.