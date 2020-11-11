Петербуржцы могут остаться без «Губернаторской елки» из-за коронавируса

Жители города могут остаться без Нового года. Фото: pixabay.com

Жители города могут остаться без Нового года. Фото: pixabay.com

Пандемия может внести серьезные изменения в празднование Нового года. Ежегодная «Губернаторская елка» в этом году может не порадовать юных жителей города из-за ограничительных мер.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на комитет по культуре Петербурга, на данный момент вопрос об отмене «Губернаторской елки» в Ледовом дворце остается открытым.

Кроме этого, отменить празднования могут и в школах. По информации Мойки78, школьные педагоги думают, что отмена праздника в учебных заведениях скорее всего произойдет.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям России отпраздновать Новый год дома. Поэтому шансов на общественные мероприятия становится все меньше. Под угрозой срыва не только сами праздники, но и работа актеров, артистов, которые зарабатывают деньги в период зимних каникул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате из-за коронавируса.