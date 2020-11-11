Пугачева прокомментировала публикации о травле Бузовой

Пугачева прокомментировала публикации о травле Бузовой
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Она заявила, что подобная критика не может испортить ей настроение.

СМИ писали, что певица Алла Пугачева раскритиковала певицу Ольгу Бузову и пытается помешать развитию ее карьеры. В публикации говорилось, что Примадонна высказалась против участия артистки на «Голубом огоньке». Своим мнением о происходящем звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Пугачева написала, что уже не удивляется клевете, злословию и всякой глупости. Она отметила, что подобные вещи давно не портят ей настроение.

Напоминаем, что Примадонне приписали слова, согласно которым у Бузовой нет таланта и она не должна «трясти арбузами» на Новый год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева не хочет, чтобы Бузова пела на «Голубом огоньке». Артистка считает, что у многих популярных звезд нет голоса.

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