Пугачева не хочет, чтобы Бузова пела на «Голубом огоньке»

Артистка считает, что у многих популярных звезд нет голоса.

Певица Алла Пугачева заявила, что у многих представителей нового поколения артистов нет голоса и им нечего делать на съемках новогоднего концерта. Об этом пишет Instagram-аккаунт spletnica.tv.

Эти слова на свой счет приняла певица Ольга Бузова, которая припомнила выступления Кристины Орбакайте. В конфликт вмешался Филипп Киркоров – он посоветовал Бузовой прислушаться к словам Примадонны.

Пугачева пошла дальше и попросила не пускать артистку на «Голубой огонек». Она убеждена, что на Новый год никто не хочет смотреть на то, как кто-то «трясет арбузами». К слову, это не первый раз, когда Примадонна высказывается подобным образом о Бузовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова намекнула на помолвку с Манукяном. Певица носит кольцо на безымянном пальце и многие решили, что блогер сделал возлюбленной предложение.