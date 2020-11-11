Политик объяснил инициативу продления новогодних каникул

Политик объяснил инициативу продления новогодних каникул
Новый год лучше отметить дома. Фото: Baltphoto

Он заявил, что это позволит «выиграть время у вируса».

Член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович рассказал, зачем предлагает увеличить новогодние каникулы на две недели. Он отметил, что это позволит выиграть время и подготовить вакцину от коронавируса для населения. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Он убежден, что нужно снизить контакты между людьми и нет другого выхода, кроме как попросить граждан оставаться дома и не ходить на работу. Малинкович подчеркнул, что власти будут разрабатывать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.

Напоминаем, что партия предложила продлить каникулы до 24 января с сохранением заработной платы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса.

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