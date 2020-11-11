Петербуржцам рассказали, кого будут госпитализировать при подтвержденном COVID-19

Госпитализация требуется далеко не всем пациентам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Госпитализация требуется далеко не всем пациентам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дома будут оставлять пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания.

Вице-заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана рассказал, кого будут госпитализировать при подтвержденном коронавирусе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербурга».

Он отметил, что амбулаторное лечение рекомендуют пациентам с легкой и средней тяжестью заболевания, а вот остальных нужно госпитализировать. Таким образом, если у зараженного температура ниже 38 градусов, а также есть незначительный сухой кашель, слабость и боль в горле, то он относится к легким пациентам. Те, у кого температура выше 38, а частота дыхания выше 30, могут также лечиться дома. Остальным придется отправляться домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса.