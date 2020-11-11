Соболев рассказал, каково ему общаться с Дзюбой после конфликта

Футболист заверил, что ссора не была серьезной.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какие у него отношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. В интервью «Большому спорту» он заверил, что у них не было серьезного конфликта – ситуацию «накрутили СМИ». Соболев отметил, что у них с Дзюбой нормальные отношения. Они обсудили все недоразумения и больше не возвращаются к обсуждению инцидента.

Иногда Дзюба и Соболев играют в футбол на приставке. Нападающий «Спартака» признался, что всегда выигрывает.

«Я выбирал «Спартак», а он сборную Франции, но так ни разу меня и не обыграл»,

— похвастался Соболев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба поздравил Соболева с первым голом, забитым в дебютном матче за сборную.