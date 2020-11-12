Рита Дакота разделась в поддержку Дзюбы

Певица заявила, что в интимным видео футболиста нет ничего страшного.

Певица Рита Дакота решила поддержать футболиста Артема Дзюбу, который стал фигурантом скандала из-за выложенного интимного видео. Звезда опубликовала откровенное фото в Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость прикрывает оголенную грудь рукой. Дакота призналась, что ей нравится фото, но она не выкладывала его, так как боялась осуждения общественности. Певица осмелела, чтобы поддержать Дзюбу, которого раскритиковали из-за ролика, на котором игрок самоудовлетворяется.

Дакота считает, что «здоровая сексуальность – это нормально» и стыдиться нечего. Певица не понимает, почему Дзюбе не дают играть в футбол из-за случившегося. Она призвала не осуждать его. Поклонники в основном согласились с артисткой.

«Я вот тоже не поняла, а, собственно, за что Дзюба извиняется?! И что это за «грех» такой?»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода заступилась за Дзюбу после скандала из-за интимного видео.