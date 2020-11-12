В Петербурге сумма отсрочки аренды для бизнеса составит более 71 млн рублей

В Петербурге сумма отсрочки аренды для бизнеса составит более 71 млн рублей
Некоммерческим организациям будут предоставлены "арендные каникулы". Фото: pixabay.com

Отсрочка по арендной плате входит в третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Она коснется платежей за второй, третий и четвертый кварталы этого года.

Как сообщают в Смольном, получить «арендные каникулы» смогут все социально ориентированные некоммерческие организации, которые арендуют городскую недвижимость, независимо от принадлежности их к пострадавшим отраслям. Данная мера затронет порядка 1800 договоров.

Общая сумма отсрочки для таких компаний составит более 71,8 млн рублей. Заявления об отсрочке будет принимать ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное комитету имущественных отношений.

Кроме этого, оплатить в таком случае аренду предприниматели смогут вплоть до 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном объяснили закрытие фудкортов.

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