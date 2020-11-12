В Ленобласти подозреваемого в поджоге застали за повторным нарушением

Личность злоумышленника установлена. Это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

Личность злоумышленника установлена. Это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

Мужчина пытался совершить поджог жилого дома в деревне Александровщина. Подозреваемого в повторном нарушении застали на месте совершения нового преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рано утром в четверг, 12 ноября, сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия в рамках уголовного дела по поджогу автомобиля 1 ноября. Подозреваемый был замечен за попыткой повторного преступления. В этот раз мужчина хотел поджечь жилой дом с людьми.

Отмечается, что, увидев полицейских, мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников МВД. В итоге пострадал один оперативник.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время на розыск беглеца брошен личный состав местной полиции. С учетом заболоченности местности в районе поисков, по обращению руководства Главка Правительством Ленинградской области предоставлены несколько вездеходов, а также планируется, если позволит погода, поднять в воздух вертолет.

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