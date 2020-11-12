В Петербурге от коронавируса скончались еще 68 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 68 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за сутки коронавирусная инфекция нового типа унесла жизни 68 человек.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за прошедшие сутки в городе выявлено 1 667 инфицированных, побороть болезнь смогли 839 человек, скончались — 68 пациентов.

Число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 4 385 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки провели 591 тыс. тестов на коронавирус. По состоянию на 12 ноября, под меднаблюдением остаются 439 617 человек.

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