В России продлили «налоговые каникулы» до конца года

В связи с пандемией коронавируса для поддержки бизнеса правительство России продлевает «налоговые каникулы» до конца 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 ноября, на заседании кабмина, передает ТАСС.

Уточняется, что антикризисная поддержка коснется ряда предприятий малого и среднего бизнеса. Помощь будет оказана отраслям, которые наиболее сильно пострадали из-за коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Михаил Мишустин заявил, что данная мера продлена по поручению президента России Владимира Путина.

«Налоговые каникулы» коснутся компаний в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. Также помощь будет оказана и развлекательным, спортивным бизнесам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сумма отсрочки аренды для бизнеса составит более 71 млн рублей.