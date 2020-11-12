Генетик: блокадники и их дети могут иначе переносить коронавирус

Неясно, однако, является ли эта особенность положительной или отрицательной для её обладателей. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Неясно, однако, является ли эта особенность положительной или отрицательной для её обладателей. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Медицинский генетик Владислав Баранов отметил, что граждане, пережившие блокаду Ленинграда, а также их дети, иначе реагируют на заражение COVID-19.

Специалист объяснил этот факт тем, что у некоторых блокадников энергетический обмен предусматривал экономный расход калорий. То есть, эти люди способны с меньшим ущербом для организма переносить голод, поэтому сложности с пропитанием во время оккупации Петербурга не стали для них смертельными, передают слова ученого «Известия».

Баранов также подчеркнул, что негативный сценарий развития коронавируса напрямую связан с углеводным обменом. Это объясняет разницу восприятия болезни блокадниками их детьми. «Возможно, что геномы блокадников нам дадут еще какую-то новую информацию об этой связи», — отметил генетик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, между тем, могут ввести пропускной режим из-за бушующего COVID-19.