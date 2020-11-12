В поселке Сергиево пожарные ликвидируют огонь в частном доме

В одном из частных домов поселка Сергиево произошел пожар днем в четверг, 12 ноября. Дым от огня затянул почти весь участок частного сектора.

Как сообщают очевидцы проишествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел днем 12 ноября. На данным момент причины возникновения огня неизвестны. Местные жители смогли заснять полыхающий дом на видео.

Информация о пострадавших уточняется. На место проишествия прибудут сотрудники МЧС для ликвидации огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место аварии у ТРК «Невский» прибыли две машины скорой помощи, две пожарных машины и реанимация.

Одна иномарка получила максимальный урон, – автомобиль перевернулся, а его части разлетелись по дороге.