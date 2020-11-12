В поселке Сергиево пожарные ликвидируют огонь в частном доме

В поселке Сергиево пожарные ликвидируют огонь в частном доме
Пожар в частном доме. Фото: vk.com/spb_today

В одном из частных домов поселка Сергиево произошел пожар днем в четверг, 12 ноября. Дым от огня затянул почти весь участок частного сектора.

Как сообщают очевидцы проишествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел днем 12 ноября. На данным момент причины возникновения огня неизвестны. Местные жители смогли заснять полыхающий дом на видео.

Информация о пострадавших уточняется. На место проишествия прибудут сотрудники МЧС для ликвидации огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место аварии у ТРК «Невский» прибыли две машины скорой помощи, две пожарных машины и реанимация.

Одна иномарка получила максимальный урон, – автомобиль перевернулся, а его части разлетелись по дороге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крупный пожар новости спб сергиево частный дом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Потливость может быть симптомом развивающейся опасной болезни
Комментатор Орлов считает, что фанаты «Краснодара» могли слить видео с Дзюбой
На «Ладожской» упал на рельсы пассажир — мужчина остался жив
Владелец ДК имени Кирова получил штраф в 250 тысяч рублей за так и не ...
В поселке Сергиево пожарные ликвидируют огонь в частном доме
В Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител ...
Сезонные зимние маршруты откроются в Петербурге в ноябре
Асланян покинула комитет по образованию, решать вопросы дистанционки ...