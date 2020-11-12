Потливость может быть симптомом развивающейся опасной болезни

Потливость может быть симптомом развивающейся опасной болезни
Фото: pixabay.com

Американские специалисты выяснили, что беспричинная потливость может свидетельствовать о начальной стадии развития болезни Паркинсона.

Как правило, симптомы неизлечимого заболевания проявляются постепенно, поэтому на ранних стадиях можно не заметить развитие болезни. Однако чрезмерная потливость без очевидных причин может стать поводом для беспокойства, передает издание Express, ссылаясь на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона.

Специалисты отмечают, что обильное потоотделение в случае, если оно связано с Паркинсоном, затрагивает, в основном, верхнюю половину туловища. Стоит подчеркнуть, что потливость — не единственный симптом заболевания и у некоторых людей, страдающих от синдрома Паркинсона, он не встречается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа.

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