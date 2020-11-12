Комментатор Орлов считает, что фанаты «Краснодара» могли слить видео с Дзюбой

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу интимного ролика с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой. Эксперт связывает видео с матчем сине-бело-голубых против «Краснодара».

По словам Геннадия Орлова интимное видео не случайно попало в сеть перед матчем «Зенита» с «Краснодаром». При этом комментатор винит не клуб, а его болельщиков.

«Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос – почему он попал в Сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», – сообщил Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге.

Кроме этого, комментатор отметил, что Артем Дзюба не виноват в данной ситуации и не должен нести никакой ответственности за слив интимного видео с его участием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Артем Дзюба записал видеообращение после слива интимного ролика в сеть.