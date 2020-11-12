В России могут ввести уголовную статью за мат в общественном месте

За мат можно будет попасть в тюрьму. Фото: duma.gov.ru

За мат можно будет попасть в тюрьму. Фото: duma.gov.ru

В Госдуме задумались о введении уголовной ответственности за матерные слова в общественных местах. О возможном нововведении сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, мат в общественных местах является неприемлемым не только при детях, но и вообще там, где есть люди.

Напомним, что на данный момент в России за матерные слова человека можно привлечь только к административной ответственности. Нарушение будет являться мелким хулиганством, за это предусматривается штраф.

Как считает писатель и автор проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, то при введении уголовной ответственности «придется полстраны посадить».

«Мне кажется, что это не самый лучший способ развивать экономику и поднимать настроение людям в тяжелый период пандемии. Такое ощущение, что автор идеи пытается словить хайп. Очевидно, что закон нецелесообразен и не может быть воплощен в реальности», – заявил Александр Цыпкин в эфире радио Sputnik.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина.