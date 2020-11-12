В Петербурге памятник Виктору Цою получил новое освещение

В Петербурге памятник Виктору Цою получил новое освещение
Установка памятника Виктору Цою на проспекте Ветеранов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице завершились работы по реконструкции освещения сквера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого и памятника Виктору Цою.

Как сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в сквере возле станции метро «Проспект Ветеранов» появилось 36 светодиодных светильников с мягким белым светом. Теперь гулять в вечернее время суток по центральной площади и прилегающим аллеям будет намного комфортнее.

«Светильники эффектно дополняют своим внешним видом благоустроенную территорию со скамейками и зелеными насаждениями. Экономичные светильники потребляют всего 2 кВт электроэнергии, каждый в отдельности от 1,4 раза меньше в сравнении со своими предшественниками», – говорится в сообщении комитета.

Кроме этого, светом был украшен и памятник советскому рок-музыканту Виктору Цою, который установили в августе этого года. Кабельные линии со светильниками проложили под землей для более мягкого и приятного освещения постамента в вечернее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилась реставрация надгробного памятника Достоевскому.

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