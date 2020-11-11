В Петербурге завершилась реставрация надгробного памятника Достоевскому

В Петербурге завершилась реставрация надгробного памятника Достоевскому
Фёдор Михайлович Достоевский. Фото: Pixabay

В Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры в среду, 11 ноября, открыли после реставрации надгробный памятник Федору Михайловичу Достоевскому в день его рождения. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что в ходе работ были отреставрированы бронзовый бюст, ограда, калитка, гранитные блоки. На постаменте вновь прописаны потускневшие тексты эпитафий.

Работы по облагораживанию памятника организовал Государственный музей городской скульптуры. Спонсором выступил известный общественный деятель Грачья Погосян.

Губернатор города Александр Беглов возложил цветы к памятнику и поблагодарил руководство и специалистов Музея городской скульптуры, а также спонсоров за проведенные работы.

«Во всем мире наш город известен по книгам Достоевского. Реставрация его надгробия – это не только дань памяти мировому классику, но и забота об историко-художественном и культурном наследии нашего города», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что капитальная реставрация памятника проведена в преддверии 200-летнего юбилея Федора Достоевского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лютеранском храме Святой Екатерины завершилась реставрация фасадов здания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
надгробный памятник Достоевскому реставрация смольный федор достоевский


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы могут остаться без «Губернаторской елки» из-за коронавируса
В Петербурге завершилась реставрация надгробного памятника Достоевскому
Около 360 тыс. петербуржцев работают удаленно с начала пандемии
Доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса
Михаил Присяжнюк назначен на пост председателя комитета по транспорту Ленобласти
Новый адвокат историка Соколова требует повторной психиатрической экспертизы
Россияне смогут выбрать между отечественным или импортным препаратом от Covid-19
Активисты: закрытая калитка в парке Политеха создает опасную слепую зону