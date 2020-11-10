В лютеранском храме Святой Екатерины завершилась реставрация фасадов здания

Строительные леса с фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове были сняты. В здании были выполнены работы по реставрации фасадов и крыши.

Как сообщают в КГИОП Санкт-Петербурга, в 2020 году на реставрацию храма было потрачено 70,9 млн рублей. В здании произвели работы по реставрации фасадов, крыши, а также изготовили копию скульптуры апостола Павла.

«Выполнены работы по ремонту и реставрации стропильной системы, усилению перекрытий, замене кровли, реставрации фасадов, крыльца, фасадных панелей с гипсовым лепным декором, в том числе панно «Всевидящее око», ремонт наружной нитки оконных заполнений с заменой стекол. Выполнена копия и установлена в левую нишу скульптура апостола Павла», – говорится в сообщении КГИОП.

Отмечается, что в следующем году будет произведено снятие копии со второй скульптуры апостола Павла и запланирована реставрация ворот.

Работы ведутся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по программе КГИОП.

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