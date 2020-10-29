КГИОП через суд обязал Университет профсоюзов восстановить снесенную дачу в Озерках

В четверг, 29 октября, Фрунзенский районный суд оставил в силе решение по поводу требования КГИОП к Санкт-петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПб ГУП) о выполнении реставрации «Дачи при саде «Озерки».

Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, также суд принял решение о ежемесячной неустойке в размере 50 тыс. рублей в случае невыполнения требований по восстановлению объекта культурного наследия.

Напомним, ранее КГИОП привлек к ответственности университет профсоюзов за уничтожение дачи, которая является памятником культуры. При этом в ВУЗе пытались опровергнуть информацию о том, что дача в Озерках не имеет исторической важности. Суд отклонил данную просьбу, проведя соответствующую экспертизу.

Еще в 2016 году СПб ГУП совершил демонтаж деревянной части здания. Именно за это КГИОП привлек их к ответственности. В итоге, университет обязан восстановить повреждения своими силами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП признал дачу Фридриха Кана объектом культурного наследия.