Эксперты оценили влияние пандемии на социальное неравенство в России

Эксперты Всемирного банка и научно-исследовательского университета Высшей школы экономики определили влияние пандемии COVID-19 на российское общество.

Установлено, что пандемия и спровоцированный ею кризис оказали негативное влияние на все группы населения, за исключением семей с двумя и более детьми. При этом социальное неравенство в России снизилось, хотя и незначительно, а уровень бедности поднялся в обеспеченных регионах и снизилась в бедных, передает Forbes.

Исследователи также считают, что социальная и налоговая поддержка, оказанная государством населению, стала более полезной для бедные слоев граждан, нежели для обеспеченных россиян. Основной удар коронавирусного кризиса пришелся на мегаполисы и региональные центры. Между тем, дальнейшее развитие пандемии и экономического спада может привести к падению доходов во всех населенных пунктах, независимо от их типа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальные выплаты в условиях пандемии COVID-19 получили более 2 млн жителей Петербурга.