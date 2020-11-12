Представителя «Аэрофлота» в Британии арестовали по подозрению в госизмене

Представителя &#171;Аэрофлота&#187; в Британии арестовали по подозрению в госизмене
"Аэрофлот". Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Арестованного по делу о госизмене россиянина Дмитрия Федоткина, работающего представителем «Аэрофлота», подозревают в работе на разведку Великобритании.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, представителя отечественной авиакомпании подозревают в том, что он передавал секретные сведения английской разведывательной службе. По словам собеседника, вину во вменяемом преступлении Федоткин не признает.

Отмечается, что Федоткин является уроженцем Москвы, где он и был задержан. На его профиле в Facebook указано, что он занимает должность кантри-менеджера в представительстве «Аэрофлота» в Британии.

Федоткин был арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже пресс-служба авиакомпании сообщила, что ничего не знает о ситуации с арестом сотрудника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Аэрофлот» отрицает причастность своих сотрудников к контрабанде из США.

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