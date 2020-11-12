Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных

Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных
Медсестру обвиняют в убийстве младенцев. Фото: unsplash

Медсестра из британского города Честер предстанет перед судом: ее обвиняют в убийстве восьми грудных детей и покушениях на убийство еще десяти детей.

Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на местную полицию, 10 ноября правоохранители задержали медсестру Люси Летби, работающую в больнице Countess of Chester. Ей предъявили обвинения в рамках расследования гибели детей и несчастных случаев в неонатальном отделении медучреждения в период с 2015 по 2016 год.

Два года назад женщина уже была задержана в рамках расследования дела о смерти 17 детей в той же больнице. Ей предъявили обвинения, но вскоре отпустили под залог. Тогда она сотрудничала со следствием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проводит проверки по факту обнаружения тела младенца на берегу Сестрорецкого пляжа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
великобритания медсестра младенцы покушение на убийство убийство детей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какое вызывающее диабет вещество есть почти в каждом доме
Российский бриллиант «Призрак Розы» ушел с молотка за $26,6 млн
Зафиксирован первый в Германии случай передачи вируса «Сеул» человеку
Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных
Американские ученые создали вакцину, которая поможет похудеть
Дело судьи, избитого Широковым, направили в прокуратуру
Костромская уборщица, победившая на выборах, останется главой поселка
Петербуржцы стоят в пробке на Муринской дороге из-за ДТП