Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных

Медсестра из британского города Честер предстанет перед судом: ее обвиняют в убийстве восьми грудных детей и покушениях на убийство еще десяти детей.

Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на местную полицию, 10 ноября правоохранители задержали медсестру Люси Летби, работающую в больнице Countess of Chester. Ей предъявили обвинения в рамках расследования гибели детей и несчастных случаев в неонатальном отделении медучреждения в период с 2015 по 2016 год.

Два года назад женщина уже была задержана в рамках расследования дела о смерти 17 детей в той же больнице. Ей предъявили обвинения, но вскоре отпустили под залог. Тогда она сотрудничала со следствием.

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