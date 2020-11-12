СК проводит проверки по факту обнаружения тела младенца на берегу Сестрорецкого пляжа

Жители Сестрорецка обнаружили на берегу Финского залива странное высохшее «существо». Им оказался младенец без видимых телесных повреждений. Правоохранительные органы заинтересовались данным пришествием.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу на данный момент проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца днем в среду, 11 ноября.

Отмечается, что участок находки осмотрен с участием следователей-криминалистов и экспертами в области судебной медицины.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти младенца.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Сестрорецка сначала подумали, что нашли останки животного. Некоторые и вовсе решили, что обнаружили мифическое существо.