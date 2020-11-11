На берегу Финского залива нашли странное высохшее «существо»

Источники уверяют, что очевидцы заметили тело младенца.

Жители Сестрорецка нашли на берегу Финского залива странное высохшее «существо». Они вызвали сотрудников спецслужб, которые заявили, что перед ними труп младенца. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Очевидцы рассказали, что сначала подумали, что нашли останки животного. Некоторые и вовсе решили, что обнаружили мифическое существо. Но все оказалось намного прозаичнее.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Им предстоит понять, как малыш попал в воду, и кто его родители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчине около 40 лет на вид. У него русые волосы и европейский тип лица.