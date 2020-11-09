Житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево

В Кировском районе Ленобласти обнаружен труп неизвестного мужчины, на котором не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром в воскресенье, 8 ноября, в полицию обратился местный житель и сообщил о найденном трупе в лесополосе у деревни Жихарево. Заявитель отметил, что трупа «бомжеватый вид».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчине около 40 лет на вид. У него русые волосы и европейский тип лица. Он был одет в камуфляжную куртку, клетчатую рубашку, темно-зеленю водолазку, брюки цвета хаки и кроссовки. Рядом с телом нашли вязаную шапку. Каких-либо документов у него при себе не имелось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец найден мертвым в лесу Ленобласти в свой день рождения. Предварительно, кто-то проломил ему голову тяжелым предметом.