Житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево

Житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево
Труп был найден в лесополосе. Фото: lenobl.ru

В Кировском районе Ленобласти обнаружен труп неизвестного мужчины, на котором не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром в воскресенье, 8 ноября, в полицию обратился местный житель и сообщил о найденном трупе в лесополосе у деревни Жихарево. Заявитель отметил, что трупа «бомжеватый вид».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчине около 40 лет на вид. У него русые волосы и европейский тип лица. Он был одет в камуфляжную куртку, клетчатую рубашку, темно-зеленю водолазку, брюки цвета хаки и кроссовки. Рядом с телом нашли вязаную шапку. Каких-либо документов у него при себе не имелось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец найден мертвым в лесу Ленобласти в свой день рождения. Предварительно, кто-то проломил ему голову тяжелым предметом.

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