Петербуржец найден мертвым в лесу Ленобласти в свой день рождения

В Приозерском районе Ленинградской области нашли тело петербуржца, который отмечал в лесу свой 57-й день рождения.

Тело жителя Петербурга нашли в субботу, 7 ноября, в палатке в лесу Приозерского района. Как сообщает 47news, мужчину начали искать после того, как в полицию обратилась его супруга. Она рассказала, что днем ранее мужчина покинул их квартиру на Васильевском острове и уехал в окрестности деревни Ягодное, после чего перестал выходить на связь.

Мужчину нашли мертвым в палатке. Предварительно, кто-то проломил ему голову тяжелым предметом, от чего и наступила смерть. Его автомобиль, иномарку Chevrolet Rezzo, пока не нашли.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге убившую дочь женщину оставили под домашним арестом.