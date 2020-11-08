Петербуржец найден мертвым в лесу Ленобласти в свой день рождения

Петербуржец найден мертвым в лесу Ленобласти в свой день рождения
Труп нашли в палатке. Фото: unsplash

В Приозерском районе Ленинградской области нашли тело петербуржца, который отмечал в лесу свой 57-й день рождения.

Тело жителя Петербурга нашли в субботу, 7 ноября, в палатке в лесу Приозерского района. Как сообщает 47news, мужчину начали искать после того, как в полицию обратилась его супруга. Она рассказала, что днем ранее мужчина покинул их квартиру на Васильевском острове и уехал в окрестности деревни Ягодное, после чего перестал выходить на связь.

Мужчину нашли мертвым в палатке. Предварительно, кто-то проломил ему голову тяжелым предметом, от чего и наступила смерть. Его автомобиль, иномарку Chevrolet Rezzo, пока не нашли.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге убившую дочь женщину оставили под домашним арестом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть новости спб Приозерский район труп убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео
В Петербурге поймали грабителя, напавшего на булочную
В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей
В России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом
В Полежаевском парке нашли боеприпас времен ВОВ
В Санкт-Петербурге ждут прибытия руководства Минздрава из-за ситуации с COVID-19
Погиб как герой: стали известны подробности крушения самолета с ведущим НТВ
Россияне назвали 2020 год худшим в своей жизни