В Петербурге убившую дочь женщину оставили под домашним арестом

В Петербурге суд выбрал меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в смертельном избиении собственной дочери.

Следствие просило меру пресечения в виде заключения под стражу для Юлии Александровной, обвиняемой по ч.4 ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Все произошло в марте 2020 года в квартире. Было установлено, что Александрова не менее восьми раз ударила рукой свою дочь. Удары оказались смертельными, девочка скончалась на месте происшествия. Подозреваемую задержали 6 ноября.

Александровна вину признала. В пресс-службе отметили, что у нее есть еще один ребенок 2018 года рождения. Кроме того, в настоящее время она находится на пятом месяце беременности. У суда она просила домашний арест.

В итоге Фрунзенский районный суд отказал следствию, избрав домашний арест по 5 января следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодую петербурженку задержали после избиения младенца до смерти.