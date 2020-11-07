Молодую петербурженку задержали после избиения младенца до смерти

Молодую петербурженку задержали после избиения младенца до смерти
Девочка умерла после избиения. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали местную жительницу, которую подозревают в избиении новорожденной дочери. Девочка умерла.

Как сообщает 78.ru, тело младенца было обнаружено на Загребском бульваре еще в марте этого года. Тогда правоохранители не зафиксировали на теле месячной девочки внешних признаков насильственной смерти.

Экспертиза, впрочем, показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди.

По факту возбудили уголовное дело.

Накануне, 6 ноября, правоохранители задержали 25-летнюю мать девочки. Правоохранители считают, что она избила ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербурженку избили и изнасиловали до смерти в Кировском районе.

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