Российский бриллиант «Призрак Розы» ушел с молотка за $26,6 млн

Российский бриллиант &#171;Призрак Розы&#187; ушел с молотка за $26,6 млн
Бриллиант "Призрак Розы". Фото: Instagram

В Женеве на аукционе продали бриллиант «Призрак Розы» массой более 14,8 карата, который был добыт россиянами на территории Якутии. Он ушел с молотка за $26,6 млн.

Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s, оценочная стоимость пурпурно-розового бриллианта составляла $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Его назвали в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы».

Глава международного отдела драгоценностей Sotheby’s Гари Шулер рассказал, что розовые алмазы довольно редко встречаются в природе, и только один процент из всех весит более 10 карат. По его словам, такая находка — самое настоящее чудо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футболку, в которой Кокорин забил первый гол за «Спартак», выставили на благотворительный аукцион.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алмаз аукцион бриллиант призрак розы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какое вызывающее диабет вещество есть почти в каждом доме
Российский бриллиант «Призрак Розы» ушел с молотка за $26,6 млн
Зафиксирован первый в Германии случай передачи вируса «Сеул» человеку
Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных
Американские ученые создали вакцину, которая поможет похудеть
Дело судьи, избитого Широковым, направили в прокуратуру
Костромская уборщица, победившая на выборах, останется главой поселка
Петербуржцы стоят в пробке на Муринской дороге из-за ДТП