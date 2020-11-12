Российский бриллиант «Призрак Розы» ушел с молотка за $26,6 млн

В Женеве на аукционе продали бриллиант «Призрак Розы» массой более 14,8 карата, который был добыт россиянами на территории Якутии. Он ушел с молотка за $26,6 млн.

Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s, оценочная стоимость пурпурно-розового бриллианта составляла $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Его назвали в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы».

Глава международного отдела драгоценностей Sotheby’s Гари Шулер рассказал, что розовые алмазы довольно редко встречаются в природе, и только один процент из всех весит более 10 карат. По его словам, такая находка — самое настоящее чудо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футболку, в которой Кокорин забил первый гол за «Спартак», выставили на благотворительный аукцион.