Футболку, в которой Кокорин забил первый гол за «Спартак», выставили на благотворительный аукцион

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров предложил пользователям Instagram принять участие в благотворительном аукционе для фонда «Своими глазами», помогающего людям с нарушениями зрения.

В качестве лота футболист представил футболку экс-зенитовца Александра Кокорина, в которой он забил свой первый гол в качестве участника «Спартака». Стартовая цена знаковой футболки составила 10 тысяч рублей, шаг — тысячу рублей. Итоги аукциона подведут в 20:00 мск во вторник, 20 октября. На данный момент самая высокая ставка в комментариях к публикации составляет 170 тысяч рублей.

Ребров также поздравил Кокорина «с почином» и пожелал радовать клуб в каждом следующем матче. Кроме того, футболист обратился к подписчикам и попросил не делать необдуманных ставок и воздержаться от комментариев, не относящихся к аукциону. «Это выглядит некрасиво», — заключил спортсмен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встреча «Зенит» — «Сочи» стала самой посещаемой в 11-м туре РПЛ.