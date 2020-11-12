Стало известно, какое вызывающее диабет вещество есть почти в каждом доме

Развитие диабета могут спровоцировать полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), которые применяются при производстве мебели, обивки и электроники. Эти эфиры нужны для того, чтобы увеличить огнезащиту.

Как сообщает Medical Xpress, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели эксперимент с беременными мышами. Грызунов подвергали воздействию ПБДЭ в малых дозах, сопоставимых со средним воздействием окружающей среды на беременную или кормящую женщину.

После исследования оказалось, что у всех мышат развилась непереносимость глюкозы и низкий уровень чувствительности к инсулину. У взрослых особей также был высокий уровень сахара в крови, однако потомство все же пострадало сильнее.

По словам ученых, клинические исследования пока не проводились, однако негативное влияние ПБДЭ на здоровье людей уже доказано.

Чтобы ограничить воздействие вредного вещества, стоит регулярно мыть руки перед едой и тщательно чистить ковры, мебель и другие поверхности.

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