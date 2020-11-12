Роль Джонни Деппа в «Фантастических тварях» могут отдать Мадсу Миккельсену

Датский актер Мадс Миккельсен, наиболее известный по сериалу «ганнибал», может заменить Джонни Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические твари».

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, в настоящий режиссер продолжения «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс обсуждает с датским актером возможность его участия в фильме в роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Отмечается, что Мадс Миккельсен — наиболее вероятный кандидат на недавно освободившуюся роль. Режиссер не хочет отставать от графика съемок и закончить их в срок. Картина должна выйти на большие экраны летом 2022 года. Актеры Джуд Лоу и Эдди Редмэйн уже включились в работу, съемки их сцен проходят в Лондоне.

Напомним, студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда. 6 ноября он официально объявил, что больше не появится в «Фантастических тварях». При этом студия должна выплатить актеру полный гонорар.

Также есть предположения, что кандидатом на его замену может быть Колин Фаррел, но сейчас он снимается в новом фильме о Бэтмене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты попросили вернуть Джонни Деппа в «Фантастические твари».