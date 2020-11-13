Российский врач рассказал о самых опасных распространителях COVID-19

Российский врач рассказал о самых опасных распространителях COVID-19
Петербуржцы в масках. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Наиболее опасными для окружающих в условиях распространения COVID-19 являются те, кто уже переболел и после этого не носит защитную маску, заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Как сообщает «Лента.ру», Карабиненко отметил, что перенесенный коронавирус не гарантирует, что человек не заразится от людей, которые находятся в общественных местах без масок. По словам врача, они свободно и без каких-либо препятствий распространяют инфекцию.

Специалист объяснил, что это происходит из-за того, что даже после болезни следы коронавируса остаются в верхних дыхательных путях, поэтому маски должны носить поголовно все.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — считает врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны.

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