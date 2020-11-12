Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны

Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны
Кашель и одышка - главные тревожные симптомы коронавируса, свидетельствующие о поражении легких. Фото: pixabay.com

Врач, телеведущий Евгений Комаровский раскрыл факт о заразности коронавируса, о котором многие не знали. Он рассказал об этом в видео, опубликованном на YouTube.

Комаровский подчеркнул, что в основном коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. При этом инфекция обладает уникальной особенностью, которая ставит «огромный жирный крестик» на попытках изолировать заразившихся пациентов.

Оказалось, что больной коронавирусом наиболее заразен для окружающих за пару дней до того, как он почувствует первые симптомы. В это время наблюдается максимальное выдение вируса в окружающую среду.

По словам Комаровского, человек, который активнее всего распространяет COVID-19, выглядит абсолютно здоровым. После того, как у него появляются признаки заболевания, количество выделяемого им вируса начинает уменьшаться. На пятый-шестой день после начала болезни пациент становится практически незаразным для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог рассказал о росте иммунитета к коронавирусу у россиян.

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